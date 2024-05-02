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Грузия будет привлекать частный сектор для реализации "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС

Экономика Материалы 2 мая 2024 09:57 (UTC +04:00)
Грузия будет привлекать частный сектор для реализации "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ТБИЛИСИ /Trend/ - Грузия будет привлекать частный сектор для реализации "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Совета управляющих и управляющий от Грузии в Азиатском банке развития (АБР), министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая на панельных дискуссиях на тему "Улучшение связности: европейская связность (возобновляемая энергетика и цифровая связь), Средний коридор (изменение евроазиатской связности)" в рамках ежегодного собрания АБР в Тбилиси.

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