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При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)

Экономика Материалы 2 мая 2024 10:41 (UTC +04:00)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)

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Yelo Bank продолжает организовывать престижные мероприятия. На этот раз, при поддержке Банка, состоялся форум под названием «Деловой чай в пять». Тема форума была «Лидер или руководитель?». В форуме участвовали председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства Азербайджана Сакина Бабаева, 20 женщин-предпринимателей, директор департамента управления человеческими ресурсами Yelo Bank Махбуба Зиятли, а также другие сотрудники банка.

Основная цель форума заключалась в обсуждении некоторых важных вопросов: «Какими должны быть лидер и руководитель?», «Может ли каждый руководитель быть лидером?», «Какие самые важные качества лидера?», а также поделиться с женщинами-предпринимателями знаниями о сложностях и преимуществах быть лидером или руководителем в их будущей карьере.

На форуме выступили психолог по бизнес-тренингам Айда Гасымова и специалист по подсознательной терапии Айтен Гусейнзаде, которые рассказали участникам о лидерстве и руководстве, подчеркивая сходства и различия между этими ролями. Также вместе с женщинами-предпринимателями они старались выяснить характерные особенности лидеров и руководителей через обсуждения.

Отметим, что для Yelo Bank поддержка реального сектора, особенно малого и микропредпринимательства среди женщин, является одним из приоритетных направлений. Банк и в будущем продолжит поддерживать инициативные проекты в этой области.

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При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
При поддержке Yelo Bank прошел очередной женский форум (ФОТО)
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