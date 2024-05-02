Необходимо реализовать совместные проекты со странами ОЭС - Кянан Гасымов

БАКУ /Trend/ - Важно реализовать совместные проекты со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель аппарата Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гасымов в ходе проходящего в Баку первого форума туроператоров ОЭС.

По его словам, совместное сотрудничество станет важным вкладом в деятельность в этой сфере.

"Государственным агентством по туризму ведется важная работа в направлении развития туристической отрасли в Азербайджане. Мы поддерживаем учреждения, работающие в этом секторе в нашей стране. Азербайджан уже становится любимым туристическим направлением граждан ряда стран. Надеюсь, что мы добьемся этого вместе со странами ОЭС", - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества (ОЭС) включает в себя следующие страны-члены: Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

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