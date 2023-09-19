Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

Посол Азербайджана во Франции рассказала журналистам об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Азербайджан Материалы 19 сентября 2023 22:45 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана во Франции рассказала журналистам об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева проинформировала представителей Европейско-американского пресс-клуба об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых Азербайджаном против незаконных армянских формирований в Карабахском регионе страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом она написала в социальной сети "Х".

"Была рада принять представителей Европейско-Американского пресс-клуба в Париже. Рассказала об Азербайджане, его внешней политике и роли на международной арене, ответила на вопросы журналистов о последних событиях в регионе, в том числе антитеррористических мероприятиях Азербайджана".

Лента

Лента новостей

Читать все новости