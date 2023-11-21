В Азербайджане больше нет места деятельности USAID - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - США были рядом с армянским государством в период 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией, когда один миллион азербайджанцев подвергся жестоким и кровавым этническим чисткам. И теперь эта политика продолжается в той же форме.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в соцсети "Х" в ответ на необоснованные заявления директора USAID Саманты Пауэр.

"На посту постоянного представителя Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН она никогда не поднимала вопроса о плачевном положении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и не требовала исполнения резолюций СБ ООН. Удостоившаяся премии Aurora Саманта Пауэр объединилась с основателем этого фонда, известным олигархом и отмывателем «грязных денег» Рубеном Варданяном. Примечательно, что в 2019 году депутаты Европарламента потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна за схемы по отмыванию денег. Рубен Варданян после появления в Карабахе в октябре 2022 года также планировал государственный переворот против политического руководства Армении, поддерживаемого США. Азербайджанофобия, тюркофобия, политическая коррупция, алчность и политические спекуляции в рамках проекта премии Aurora, вероятно, были общими ценностями и интересами Рубена Варданяна и Саманты Пауэр.

Маски сорваны! В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!" - говорится в публикации.