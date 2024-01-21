ANCA организовала нападки на посла Израиля в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в соцсетях нападает на посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика за то, что он почтил память жертв трагедии 20 Января на Аллее Шехидов, сообщает в воскресенье Trend.

Члены ANCA, утверждая, что у посла Израиля якобы «армянские корни», буквально упрекают его за лояльность к «антиармянским решениям» Израиля, что весьма смехотворно. А интересы какой страны должен защищать посол Израиля?

Отметим, что Аллею шехидов посетил не только Джордж Дик, но и многие другие зарубежные послы и дипломаты. В том числе и посол США в нашей стране Марк Либби - но армянское лобби в Штатах предпочло этого «не заметить».

Джорж Дик на своей странице в X опубликовал пост в связи с трагедией 20 Января.

«20 января Азербайджан чтит память 147 невинных людей, трагически погибших в результате насилия агрессоров, стремящихся сокрушить национальные устремления Азербайджана. Несмотря на это горе, азербайджанский народ, продемонстрировав устойчивость, продолжил борьбу за свободу и самоопределение.

Народ Израиля в этот день и каждый день стоит вместе с народом Азербайджана.

Нам знакомы эти чувства. 7 октября ХАМАС вторгся в Израиль, убивал, насиловал, пытал и похищал израильтян в их домах. ХАМАС хотел уничтожить нас и наши национальные устремления.

Они потерпели неудачу. Мы едины, сильны и решительны. Наша победа будет победой жизни, свободы и человеческого достоинства»,- написал посол.