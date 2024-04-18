В Азербайджане пройдет чемпионат по вольной и греко-римской борьбе

БАКУ /Trend/ - Состоится чемпионат Азербайджана среди юношей до 17 лет по вольной и греко-римской борьбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут 23-26 апреля в Спортивно-оздоровительном клубе МЧС.

Чемпионат Азербайджана пройдет при совместной организации Федерации борьбы Азербайджана и министерства молодежи и спорта. Соревнования имеют характер отбора в соответствующие национальные сборные.

Отметим, что в первые 2 дня чемпионата определятся победители по вольной борьбе, а в последующие 2 дня - по греко-римской.