Сборная Азербайджана по плаванию выступит на открытом зимнем чемпионате Эстонии

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по плаванию примет участие в открытом зимнем чемпионате Эстонии, который пройдет с 20 по 22 декабря в городе Тарту.

Как сообщает Trend, нашу команду на этих престижных соревнованиях будут представлять 15 спортсменов, которые поборются за медали в различных дисциплинах:

- Рамиль Велизаде: «butterfly» на 50, 100, 200 м, смешанный метод на 200 м.

- Фатима Алкеримова: вольный стиль на 50, 100, 200 м, брасс на 50 м, комплексный стиль на 200 м.

- Рашад Алгулиев: плавание на спине на 50, 100 м, смешанный метод на 200 м.

- Абдуррахман Рустамов: вольный стиль на 50, 100 м, «butterfly» на 50, 100 м.

- Саид Гамидов: вольный стиль на 50, 100 м, комплексный стиль на 200 м, «butterfly» на 50 м.

- Орхан Алиев: вольный стиль на 50, 100 м, «butterfly» на 50 м.

- Тима Бейкер: брасс на 50, 100 м, вольный стиль на 50, 100 м.

- Анастасия Бабарикина: брасс на 50, 100, 200 м.

- Октай Гусейнов: «butterfly» на 200 м, вольный стиль на 400, 1500 м, комплексный стиль на 400 м.

- Сулейман Исмаилзаде: вольный стиль на 200, 400, 1500 м.

- Властилина Хасянова: вольный стиль на 50, 100, 200 м.

- Фархад Ширмамедли: вольный стиль на 50, 100, 200 м, комплексный стиль на 200 м.

- Мехри Абдуррахманлы: «butterfly» на 50, 100, 200 м, вольный стиль на 50 м, плавание на спине на 50 м.

- Амин Оруджлу: вольный стиль на 400, 1500 м, «butterfly» на 50 м, комплексный стиль на 50 м.

- Марьям Джавадова: вольный стиль на 50, 100, 200 м, «butterfly» на 50 м.



Азербайджанские спортсмены намерены показать достойные результаты и побороться за высокие места в своих категориях.