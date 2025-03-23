Папа Римский приветствовал согласование текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/ Trend/ - Папа Римский Франциск выразил удовлетворение в связи с тем, что Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного договора, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу Папы Римского.

«Я рад, что Армения и Азербайджан договорились о финальном тексте мирного соглашения. Надеюсь, что оно будет подписано в ближайшее время и внесет вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе», — заявил понтифик.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.