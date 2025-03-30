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Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)

Азербайджан Материалы 30 марта 2025 22:08 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали в последний день международного турнира AGF Trophy, проходящего в Баку.

Как сообщает Trend, в соревнованиях среди взрослых в упражнениях с мячом Захра Джафарова поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Выступавшая в той же программе Камилла Сеидзаде завоевала серебряную медаль.

Илона Зейналова заняла второе место в упражнениях с обручами, а З.Джафарова - третье место в упражнениях с лентами.

Отметим, что турнир завершится сегодня.

Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали еще четыре медали на турнире AGF Trophy (ФОТО)
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