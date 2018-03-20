Министр труда назвал стратегические цели социальной политики Азербайджана (ФОТО)

20 марта 2018 00:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Формирование инновационной направленности экономики, повышение производительности труда составляют стратегические цели государственной политики Азербайджана. Об этом в понедельник сказал министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов на 332 заседании правления Международной организации труда (МОТ) в Женеве (Швейцария) на темы "Реформа ООН: результаты для МОТ" и "Поощрение достойного труда для устойчивого развития".

Он подчеркнул, что в Азербайджане основа формирования инновационной направленности экономики, повышения производительности труда, социального благосостояния населения была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и составляет стратегические цели успешно осуществляемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева государственной политики.

«Азербайджан, находящийся в последние годы среди стран-лидеров по высоким темпам развития, в отчете по Глобальной конкурентоспособности, подготовленной в 2017 году Давосским Всемирным экономическим форумом, занял 35-е место. За последние 12 лет ВВП страны увеличился более чем в три раза, созданы новые рабочие места, доходы населения увеличились в 5,6 раза, минимальная зарплата - в 5,2 раза, среднемесячная номинальная зарплата - в 4,2 раза, удалось сохранить низкий уровень безработицы и бедности», - сказал министр.

Муслимов отметил, что в Азербайджане уделяется особое внимание устранению неформальной занятости, приспособлению квалификаций на рынке труда растущему спросу экономики, обеспечению гендерного равенства, развитию самозанятости населения и другим вопросам.

Министр подчеркнул, что с целью координации выполнения обязательств, вытекающих из повестки ООН по вопросу устойчивого развития до 2030 года, создание в Азербайджане на уровне руководящих лиц соответствующих государственных органов и социальных партнеров Национального координационного совета по устойчивому развитию еще раз доказывает насколько большое значение имеет для нашей страны новые Цели устойчивого развития.

Муслимов также довел до внимания меры, осуществляемые между правительством Азербайджана и МОТ в рамках второй Программы страны по достойному труду на 2016-2020 годы. Опыт Азербайджана в области мер по самозанятости указана МОТ как лучший пример для стран региона.

По его словам, в Азербайджане, где постоянно осуществляется демократизация трудовых отношений, на очередном этапе развития также будет уделяться серьёзное внимание социальной направленности развития.

(Текст: Али Гасымов)

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