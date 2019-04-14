Казахстан и Азербайджан наращивают сотрудничество в сфере туризма

14 апреля 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 апреля в 10:30 в отеле «Казжол» в городе Алматы состоится 2-й казахстанско-азербайджанский туристский форум, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Мероприятие проводится при поддержке посольства Азербайджана в Казахстане и АО НК «Kazakh Tourism».

В ходе форума планируются обсуждение перспектив сотрудничества Казахстана и Азербайджана в сфере туризма, проведение презентаций туристических возможностей двух стран.

От Азербайджана планируются выступления директора туристической компании Rayda Travel Азера Салаева, представителей медицинского туризма, в частности, директора по продажам отелей города-курорта Нафтала Мираги Сеидова, директора по продажам курорта Галаалты Фахри Гафарли, и представителей городских отелей столицы Азербайджана Баку.

В ходе форума запланировано неформальное общение бизнес-кругов двух стран в формате B2B.

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