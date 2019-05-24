ЦБА и MasterCard будут сотрудничать в сфере цифровых платежей

24 мая 2019 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и международная карточная система MasterCard подписали меморандум о взаимопонимании, cообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Целью меморандума является определение направлений сотрудничества в рамках Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане, отметили в ЦБА, в частности по применению инновационных платежных инструментов в стране и улучшению финансовой грамотности.

Есть необходимость в стимулировании цифровых платежей в регионах страны, применении дешевых средств оплаты для субъектов малых хозяйств и анализе современных методов для платежей в сфере транспорта и в учебных заведениях.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре прошлого года утвердил "Госпрограмму расширения цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020гг". Ее реализация позволит снизить долю наличных транзакций в экономике до 40 процентов в 2020 году с 74 процентов в 2017 году.

В программе отмечается, что расширение использования цифровых платежей приведет к обеспечению прозрачности, сократит операционные расходы банков, расширит налоговую базу, доступ предприятий и населения к финансовым услугам, расширит возможности банковского сектора в сфере кредитования и инвестиций. В итоге все это будет способствовать ускорению темпов экономического роста.

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