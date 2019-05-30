Разведка на структуре "Бабек" может начаться в следующем году

БАКУ /Trend/ - Разведка на структуре "Бабек" может начаться в 2020 году.

Об этом, как передает Trend, сказал в четверг журналистам начальник управления инвестиций азербайджанской гоcкомпании SOCAR Вагиф Алиев в рамках конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

По его словам, казахстанская буровая установка "Сатти" будет доставлена в Азербайджан и модернизирована.

Он добавил, что сначала она будет использована для разведки на мелководье вокруг Абшеронского полуострова (SWAP), где оперирует BP, а дальше использована на структуре "Бабек". "Если все пройдет успешно, возможно, мы эту скважину сможем использовать в последующем для добычи», - сказал он.

По словам Алиева, пока планируется пробурить на структуре одну скважину, а потом будет пробурено еще несколько скважин

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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