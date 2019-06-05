Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции

БАКУ /Trend - В апреле 2019 года объем перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции составил 142 тонн, сообщили Trend в среду в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

В министерстве отметили, что весь объем перевалки транзитных грузов из Азербайджана был осуществлен в апреле текущего года.

Согласно информации министерства, по итогам 2018 года, объем перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции составил 17 976 тонн, судами, плавающими под флагами других стран.

"В 2019 году транзитом через турецкие порты Турцию в другие страны было отправлено 2 409 тонн грузов " - сказали в министерстве.

Отметим, что в апреле 2019 года в турецкие порты прибыли 4,51 тысячи судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 66,944 миллиона тонн.

За указанный период в турецкие порты прибыло 1,72 тысячи судов, плавающих под флагом Турции, и 2,79 тысячи судов, плавающих под флагами других стран.

Брутто-регистровый тоннаж судов, прибывших в турецкие порты под флагом Турции за указанный период, составил 10,309 миллиона тонн, а судов под флагами других стран – 56,635 миллиона тонн.

В январе-апреле 2019 года турецкие порты приняли 16,2 тысячи судов, брутто-регистровый тоннаж которых составил 257,295 миллиона тонн.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.