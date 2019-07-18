Сегодня состоялось открытие регулярного авиарейса Баку - Шарм-эль-Шейх (ФОТО)

18 июля 2019 19:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева был проведена церемония открытия прямого регулярного авиасообщения Баку - Шарм-эль-Шейх, передает в четверг Trend.
Посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим отметил, что новый рейс послужит улучшению отношений между двумя странами.

Заместитель директора туроператора из Казахстана Selfie Travel Валентина Харахордина отметила, что рейс на 99% заполнен, ввиду большого спроса. Также она добавила, что летная программа утверждена египетской стороной до октября текущего года. Полеты будут выполняться каждый четверг на самолёте Boeing 757. Протяженность полета три часа. По прилёту в Шарм-эль-Шейх виза гражданам Азербайджана не нужна, но в случае, если туристы захотят полететь в другие города Египта, стоимость визы будет 25 долларов.

Директор аэропорта Теймур Гасанов отметил, открытие нового рейса потребовало некоторой подготовительной работы. Новый рейс, по словам директора, будет пользоваться большим спросом.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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