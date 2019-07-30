Азербайджан стал больше зарабатывать на экспорте спутниковых услуг

БАКУ /Trend/ - Объем дохода акционерного общества "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам января-июне 2019 года составил 18,6 миллиона долларов, что по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года больше на 46,5 процента.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

Объем экспорта спутниковых услуг в июне этого года составил 2,5 миллиона долларов.

По данным центра, доход "Азеркосмос", полученный от экспорта услуг, составил 87,5 процентов от общего объема доходов оператора.

За первую половину году были оказаны услуги 19 странам, в том числе США, Малайзии, Франции, Великобритании, ОАЭ и другим.

В ведении "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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