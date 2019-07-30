Азербайджан стал больше зарабатывать на экспорте спутниковых услуг

30 июля 2019 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем дохода акционерного общества "Азеркосмос" от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам января-июне 2019 года составил 18,6 миллиона долларов, что по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года больше на 46,5 процента.

Об этом, как сообщает Trend, говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникации.

Объем экспорта спутниковых услуг в июне этого года составил 2,5 миллиона долларов.

По данным центра, доход "Азеркосмос", полученный от экспорта услуг, составил 87,5 процентов от общего объема доходов оператора.

За первую половину году были оказаны услуги 19 странам, в том числе США, Малайзии, Франции, Великобритании, ОАЭ и другим.

В ведении "Азеркосмос" находятся два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 14:58
Рэнкинг частных компаний, осуществивших ненефтяной экспорт
Экономика 14:41
ТОП-5 стран импортеров азербайджанской ненефтяной продукции за первое полугодие
Экономика 14:39
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 14:12
Азербайджан сократил экспорт томатов
Бизнес 14:10
Азербайджан и Иран продолжают обсуждения по совместному спутниковому проекту - министр (Эксклюзив)
Экономика 20 июля 08:51
Лента новостей
Enagas обнародовала объем инвестиций в TAP
Энергетика 15:09
Сабирабадский консервный завод увеличит экспорт соков в страны Балтии
Бизнес 15:04
В Губе задержаны продавцы бриллиантов (ФОТО)
Происшествия 15:00
При взрыве в Афганистане погибли трое детей
Другие страны 14:59
Выросли продажи на портале Azexport
Экономика 14:58
Рассматриваются механизмы альтернативного финансирования МСБ в Азербайджане (ФОТО)
Экономика 14:57
Буровые работы на месторождении “Карабах” начнутся к концу года
Энергетика 14:56
Все вокруг в Баку - шик, блеск и красота! - экс-советник президента России (ФОТО)
Звёздный мир 14:53
Межбанк на первом месте среди азербайджанских банков по привлеченным вкладам
Бизнес 14:50