Продолжается строительство второй взлетно-посадочной полосы в Нахчыване (ФОТО)

2 августа 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Международном аэропорту «Нахчыван» идет строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает Trend со ссылкой на национальную авиакомпанию AZAL.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и Президент AZAL Джахангир Аскеров 2 августа ознакомились с ходом строительных работ.

Президент AZAL Джахангир Аскеров проинформировал, что новая полоса соответствует международным требованиям и позволит Нахчыванскому международному аэропорту обеспечить беспрерывную работу воздушной гавани в случае, если одна из ВПП будет закрыта на ремонт или техническое обслуживание.

В рамках проекта предусмотрено:

- строительство асфальтобетонной ВПП, длина которой составит 3300 метров, ширина – 60 метров. Вторая полоса, как и существующая, позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда;

- проведение масштабных осушительных работ на прилегающей к аэропорту территории;

- в зоне взлета и посадки будет спланировано свыше 800 тыс. кубических метров земляной массы для устранения препятствий;

- приобретение новой инструментальной системы захода на посадку для обоих направлений ВПП, обеспечивающая безопасность полетов по второй категории ICAO CAT II (до высоты принятия решения 30 на 400 метров);

- установка автоматизированного метеорологического радиолокатор Furuno WR2100 для наблюдения за опасными погодными явлениями с углом горизонтального 360 и вертикального сканирования от -2 до 182 градусов;

- установка автоматизированных метеорологических датчиков наблюдения на ВПП;

- приобретение новой автоматизированный системы Управления воздушным движением (УВД);

- установка наземной корректирующей навигационной спутниковой станции;

- обновление средств радиосвязи Воздух - Земля;

- установка светосигнального оборудования для обоих направлений ВПП для ночных полетов.

Общая стоимость проекта составляет 50 млн. манатов. Сдача в эксплуатацию второй полосы Нахчыванского аэропорта запланирована на сентябрь 2019 года.

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и Президент AZAL Джахангир Аскеров выразили удовлетворение проведенными работами, дали соответствующие рекомендации и поручения.

Отметим, что после последней реконструкции в Нахчыванском международном аэропорту задействованы два новых терминала – западный и восточный. На территории аэровокзала функционируют бизнес-зал, кафе, рестораны, комнаты матери и ребенка, пункт первой медицинской помощи и другие необходимые услуги для пассажиров.

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