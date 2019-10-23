Британский аналитик: Инвестиции в зерновой рынок привлекательны как никогда

БАКУ /Trend/ - На фоне нестабильной ситуации в мировой экономике инвестиции в зерновой рынок привлекательны как никогда, отметил в своем выступлении на проходящей в Баку одиннадцатой международной зерновой торговой конференции «Global Grain Outlook» главный редактор издания AgriCensus (Великобритания), аналитик Томас Хогтон.

По словам аналитика, несмотря на то, что экономические показатели региональных держав в текущий период сравнительно нормальные, ожидания инвесторов и общая картина глобальной экономики весьма двусмысленна. В частности, цены на нефть марки Brent вновь снизились до 55 долларов, существует угроза войны на Ближнем Востоке, опасность коллапса в Китае, и краха валют развивающихся стран, в том числе Турции, Аргентины и Бразилии.

Инвесторы, отметил аналитик, начинают обращать внимание на риски на мировом рынке, и это привлекает их к стабильным секторам экономики. «Может быть АПК – не лучшее место, куда инвестировать, но этот сектор на данный момент куда стабильнее нефтяного рынка» - сказал Хогтон.

Касаясь макроэкономических показателей сельского хозяйства, аналитик сообщил, что рынок пшеницы находится на высоком уровне благодаря продукции Канады, США, Казахстана и Черноморского региона. Цены на пшеницу в основном ориентированы на российский рынок, а цены на ячмень обещают подняться из-за снижения производства в Казахстане и Аргентине. Ситуация с кукурузой и соей неоднозначна. Показатели продолжают оставаться высокими, но динамика начинает падать вниз. При этом Бразилия и Аргентина продолжают увеличивать производство, но в 2020 году поставки продукции должны заметно снизиться из-за погодных условий. Цены на сою падают в Китае Аргентине и Бразилии, в том числе из-за сильного влияния доллара.

Хогтон также рассказал и о перспективах и различных позициях относительно будущего зернового рынка. Так, сославшись на прогноз J.P.Morgan аналитик сообщил, что климатические изменения и нехватка воды в будущем сильно повлияют на эффективность мирового АПК, оказывая давление на фермеров, которым станет сложнее производить дешевую продукцию. Технологии поставок будут иметь ограниченные инвестиционные позиции. Наука и технологии в какой-то момент будут не в состоянии регулировать показатели роста, а тем временем продолжится рост населения. Увеличение численности населения одновременно с ростом благосостояния будут устойчиво повышать спрос на сельхозпродукцию.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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