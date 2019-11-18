Иван Пятибратов: Азербайджан играет центральную роль в реализации проектов глобального значения

БАКУ /Trend/ - Подключение к проекту Транскаспийского газопровода значительно увеличит влияние Азербайджана в регионе. Об этом заявил Trend ведущий российский аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

По мнению российского эксперта, строительство Транскаспийского газопровода включит Туркменистан в транспортную систему TANAP, в котором Азербайджан играет центральную роль.

«Подключение новой страны к проекту предусматривает рост влияния Азербайджана в регионе. Не в последнюю очередь это связано с тем, что республика, инвестируя в Транскаспийский газопровод, инвестирует, в том числе, в инфраструктуру Туркменистана, что экономически сближает страны. Также нельзя забывать тот факт, что в строительство планирует инвестировать и Евросоюз, что, разумеется, укрепит взаимодействие Азербайджана и с этим игроком. В то же время, строительство данного проекта увеличит влияние Азербайджана среди стран «Каспийской пятерки» в целом. Долгое время предпринимать какое-то строительство на дне Каспия было бессмысленно и рискованно. Теперь же данным проектом Азербайджан объединяет свою акваторию с акваторией Туркменистана, в связи с чем, можно говорить о формировании мощного экономического союза на Каспии», - заявил Иван Пятибратов.

Российский эксперт напомнил, что заинтересованность в строительстве Транскаспийского газопровода Туркменистан выражал уже давно.

«Тем не менее, в условиях неразрешенности вопроса о статусе Каспия, строительство начаться не могло. А если бы и началось – вызвало бы ряд дипломатических конфликтов между странами «Каспийской пятерки». В 2018 году, после многолетнего обсуждения, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана, в связи, с чем осуществление проекта Транскаспийского газопровода стало вполне реальным. Во всяком случае, с правовой точки зрения.

В строительстве данного газопровода заинтересован, конечно, не только Туркменистан. Интерес есть и конечного потребителя туркменского газа – стран Евросоюза. Их выгода понятна – новый источник газа и возможность диверсифицировать поставщиков.

Наконец, в последнее время часто говорят о становлении Азербайджана в качестве сосредоточия экономических путей Ближнего Востока. Я бы добавил, что, завязывая на себя все большее число транспортных и энергетических маршрутов, Азербайджан становится важным связующим звеном между Европой и странами Ближнего Востока. Такое положение геополитически крайне выгодно, так как Азербайджан, фактически, может регулировать экономическое сообщение названных игроков», - пояснил Пятибратов.

По оценкам российского аналитика, все эти факторы сыграют позитивную роль и для экономики, и для политики Азербайджана.

Отметим, что Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан.

Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод по дну Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

(Твиттер: @MatanatNasibova)

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