Вугар Байрамов: Принятые меры сведут к минимуму влияние глобальных шоков на экономику Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Своевременная реакция, адекватные шаги, предпринятые против влияния глобальных шоков на экономику Азербайджана, позволят свести к минимуму воздействие внешних факторов на экономику страны.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель правления Центра экономического и социального развития, ученый-экономист Вугар Байрамов.

По его словам, разногласия между странами, являющимися и не являющимися членами ОПЕК, по поводу снижения добычи нефти привело к тому, что цены на нефть резко упали.

"Эта неделя на нефтяном рынке практически началась с обвала. Текущие цены стали самыми низкими с 1991 года. Безусловно, снижение цен на нефть, как внешний фактор, влияет и на экономику нашей страны", - уточнил Вугар Байрамов.

Он отметил, что меры, принимаемые с 2014 года в связи с развитием ненефтяного сектора и диверсификацией экономики, послужили поэтапному сокращению зависимости от нефти.

Экономист подчеркнул, что если в 2014 году, когда наблюдался нефтяной шок, доля нефтяного сектора в государственном бюджете Азербайджана составляла 80 процентов, то теперь этот показатель снижен до 50 процентов. Это говорит о том, что в деле диверсификации экономики были достигнуты колоссальные успехи.

"Встреча в Кабинете министров говорит о том, что Азербайджан незамедлительно реагирует на внешние факторы и шоки, в том числе принимает эффективные меры в направлении сведения к минимуму их влияния на экономику Азербайджана. С этой точки зрения важное значение имеет сокращение внешнего долга и рост валютных резервов. Последние события вновь доказывают, что Азербайджан продолжит осуществлять углубленные экономические реформы. Рост доли ненефтяного сектора в экономике страны, а также диверсификация экономики останутся основной задачей в течение последующих лет", - добавил Вугар Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)