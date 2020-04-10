Азербайджан присоединился к процессу регулирования рынка нефти до 2022 года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе девятого заседания министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран-не членов ОПЕК в формате видеоконференции принята «Декларация о сотрудничестве», предусматривающая снижение суточной добычи нефти в три этапа по сравнению с уровнем октября 2018 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, наряду со странами ОПЕК+ впервые в видеоконференции приняли участие Канада, Норвегия, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Индонезия, Египет, Чад, Тринидад и Тобаго. Страны ОПЕК+ договорились о суточном сокращении добычи нефти по различным срокам и объемам.

Согласно новой «Декларации о сотрудничестве», страны ОПЕК+ в мае-июне сократят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, что составляет 23% от уровня октября 2018 года. Производственные обязательства составили 6,085 миллиона баррелей в сутки для стран ОПЕК и 3,915 миллиона баррелей в сутки для стран-не членов ОПЕК.

Отметим, что к ограничениям производственных квот стран-членов и стран-не членов ОПЕК относятся только объемы сырой нефти. Объемы конденсата в этих обязательствах не учитываются.

Азербайджан так же взял на себя новые обязательства, чтобы сбалансировать мировой рынок нефти и стабилизировать цены на нефть. Азербайджан, добыча нефти которого в октябре 2018 года составила 718 000 баррелей сырой нефти в сутки, сократит добычу на 164 000 баррелей с этого уровня в рамках нового соглашения. Таким образом, с 1 мая по 1 июля ежедневная добыча нефти в Азербайджане будет регулироваться в соответствии с согласованной квотой. В течение этого периода Азербайджан должен поддерживать ежедневную добычу нефти на уровне 554 тыс. баррелей.

Достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти по ОПЕК+ в июле-декабре 2020 года на 8 миллионов баррелей, что составляет 18 процентов от уровня октября 2018 года. Квоты были установлены на уровне 4,868 миллиона баррелей в сутки для стран-членов ОПЕК и 3,132 миллиона баррелей в сутки для стран, не входящих в ОПЕК. В течение этого периода Азербайджану необходимо будет сократить суточную добычу на 131 000 баррелей до 587 000 баррелей.

Планируется с 2021 года по апрель 2022 года сократить ежедневную добычу нефти по ОПЕК+ на 6 миллионов баррелей, что составляет 14 процентов от уровня октября 2018 года. Предусматривается, что производственные обязательства за этот период составят 3,651 миллиона баррелей для ОПЕК и 2,394 миллиона баррелей для стран-не членов ОПЕК. Азербайджану необходимо будет сократить добычу на 98 000 баррелей за этот период и сохранить добычу в объеме 620 000 баррелей.

На заседании прозвучал призыв к сокращению добычи нефти на 5 миллионов баррелей в сутки странам вне формата ОПЕК+.

Комментируя новое соглашение, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов высоко оценил решение ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

"Это уже действительность, что мы можем решить существующую глобальную проблему не по отдельности, а в условиях глобального сотрудничества. За короткий промежуток времени с марта мы вновь убедились в том, что устойчивая стабильность на рынке нефти невозможна без совместной ответственности и процесса регулирования на глобальном уровне. Сложившаяся ситуация и неопределенность в отношении восстановления мировой экономики, а также глобального спроса на нефть заставляют поддерживать рынок нефти в будущем. Вовлечение стран, не входящих в ОПЕК+, в этот процесс очень важно. Мы надеемся, что это решение ОПЕК+ и усилия других стран, не входящих в ОПЕК, будут постепенно способствовать установлению баланса и стабильности цен на рынке нефти", - отметил министр.

Шахбазов добавил, что это экстренное совещание ведущих мировых производителей нефти - историческое событие для рынка нефти. Каждая нефтяная страна, участвующая в этом процессе, продемонстрировала солидарность с намерением по стабилизации рынка нефти. Азербайджан, который играет активную роль в процессе регулирования в формате ОПЕК+, также поддержал мировой рынок нефти, приняв новые обязательства.