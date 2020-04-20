В Азербайджане есть все экономические ресурсы, необходимые в постпандемический период

БАКУ/Trend – Для будущего Азербайджана в постпандемический период в стране есть все необходимые экономические ресурсы. Кроме того, государство может сократить инвестиционные средства на некоторые второстепенные проекты и сэкономить на этом деньги, сообщил Trend, председатель Центра изучения экономических ресурсов Азербайджана Руслан Атакишиев.

По его словам, после заседания под руководством Президента Ильхама Алиева и с участием министров, которое состоялось 17 апреля в форме видеосвязи было решено обеспечить единовременными выплатами в апреле и мае 600 тысяч человек. На следующем этапе планируется собрать и систематизировать необходимую информацию, где все указанные лица будут поставлены на учет с целью обеспечения их дальнейшей занятости.

«Кроме этого, во время карантина посредством центров DOST был запущен процесс по созданию 50 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест на период с апреля по май. На эти цели было выделено 30 миллионов манатов. На сегодняшний день 5 тысяч человек уже трудоустроены. На встрече 17 апреля Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что необходимо увеличить данное число до 90 тысяч»,- отметил он.

По его словам, в 2020 году началось привлечение к программе самозанятости 12 тысяч семей. На эти цели из Фонда страхования от безработицы было выделено 70 миллионов манатов. Активно содействует развитию программы ОО "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, вовлекая в нее 250 семей в год.

"Количество получающих социальную помощь составляет 330 тысяч человек. Сумма адресной социальной помощи каждой семье составляет 222 маната. В соответствии с поручением главы государства упрощены механизмы адресной социальной помощи и смягчаются условия назначения. Это также гарантирует, что больше семей получат поддержку от этой программы, что еще раз доказывает, что глава государства принимает необходимые, последовательные меры по улучшению социального благополучия малообеспеченных семей",- отметил председатель.

Он подчеркнул, что реализуемый в стране пакет социально-экономической помощи высоко оценивается многими и является прежде всего проявлением высокого гуманизма со стороны Президента Азербайджан Ильхама Алиева к населению страны.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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