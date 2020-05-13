Для восстановления капитала четырех ликвидированных банков требовались средства в объеме более 600 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Для восстановления капитала четырех ликвидированных банков требовались средства в объеме 677 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции посвященной аннулированию лицензий у банков NBC Bank и AG Bank, сказал председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Председатель правления ЦБА рассказал, что обсуждения с этими банками велись с начала января этого года, аудиторский отчёт которых обнаружил отрицательный капитал в объеме 24 и 167 миллиона манатов соответственно.

Комментируя мнения некоторых экономических экспертов о том, что финансовые показатели некоторых из этих банков были положительными, Рустамов отметил, что подобные заявления ставят под сомнение профессионализм этих людей.

Автор: Эльдар Джанашвили.