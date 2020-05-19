Эксклюзивный вебинар в Азербайджане: Восстановление сектора гостеприимства после COVID-19 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Введенный в Азербайджане особый режим карантина продолжается. В этой ситуации мы должны эффективно использовать свое свободное время. В настоящее время ведущие мировые университеты организуют вебинары и курсы. Подобный вебинар будет организован 21 мая специалистами университета Les Roches, одного из ведущих университетов гостеприимства, для специалистов в области туризма и гостеприимства в Азербайджане и студентов, которые хотят построить карьеру в этой области.

Эксперты из Les Roches, одного из топовых и престижных университетов мира, обсудят пути выхода из кризиса после COVID-19.

На вебинаре будут обсуждаться следующие вопросы:

Современное состояние и перспективы развития туризма;

Управление доходами;

Риски и выход из кризиса;

Стратегия образования и обучения в сфере туризма Государственного агентства по туризму во время и после пандемии.

Гости мероприятия:

Альваро Гидальго – член правления FIRST LOGIC Consulting. Она предоставляет стратегические и финансовые консультации для компаний сферы гостеприимства. Кроме того, Идальго является почетным профессором в университете Les Roches.

Сусана Гарридо является руководителем программы, отвечающей за общее образование, цифровизацию, обучение и развитие персонала. Она преподает различные курсы по маркетингу. Гарридо, которая с 2012 года преподает в испанском кампусе университета Les Roches, сделала карьеру в сфере гостеприимства как в США, так и в Испании. До перехода в Les Roches она работала менеджером отеля и менеджером SPA в 5-звездочном отеле Golf Resort Property на юге Испании.

Юлия Токарева - исполнительный директор по Европе и Центральной Азии в швейцарской компании Sommet Education.

Гусейн Гасанов – специалист по гостеприимству и образованию, преподаватель; начальник отдела образования и обучения Государственного агентства по туризму Азербайджана.

Вебинар будет проходить на английском языке, и участие в нем бесплатное.

Для участия в вебинаре необходима регистрация, которую можно осуществить, перейдя по ссылке: https://events.webinar.ru/se/azerbaijan.

Каждый участник может задать свои вопросы организаторам вебинара во время регистрации или на самом мероприятии.