Парламент Азербайджана принял в первом чтении изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы

БАКУ /Trend/ - Предложенные ранее изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы на 2020 год приняты в первом чтении сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в рамках изменений увеличены доходы и расходы Фонда страхования от безработицы. Предлагается утвердить доходы и расходы бюджета на 2020 год в размере 151 235 400 манатов. Ранее эта цифра составляла 128 235 400 манатов.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)