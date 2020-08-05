Парламент Азербайджана принял в первом чтении изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы
БАКУ /Trend/ - Предложенные ранее изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы на 2020 год приняты в первом чтении сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает в среду Trend, в рамках изменений увеличены доходы и расходы Фонда страхования от безработицы. Предлагается утвердить доходы и расходы бюджета на 2020 год в размере 151 235 400 манатов. Ранее эта цифра составляла 128 235 400 манатов.
(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)
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