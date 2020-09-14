SOCAR открыла в Азербайджане еще одну АЗС

БАКУ /Trend/ - Сегодня на 119-м километре трассы Баку-Астара в Сальяне сдана в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR. Тем самым количество АЗС, действующих в республике под брендом SOCAR, достигло 35.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на SOCAR-Petroleum.

Согласно информации, на АЗС установлены шесть топливораспределительных колонок, посредством которых будет осуществляться продажа бензина Premium, А-92 и дизельного топлива.

На АЗС созданы условия для одновременного обслуживания восьми малых автотранспортных средств и двух крупнотоннажных грузовиков.

(Автор: Жаля Гасымова)