SOCAR открыла в Азербайджане еще одну АЗС
БАКУ /Trend/ - Сегодня на 119-м километре трассы Баку-Астара в Сальяне сдана в эксплуатацию новая АЗС под брендом SOCAR. Тем самым количество АЗС, действующих в республике под брендом SOCAR, достигло 35.
Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на SOCAR-Petroleum.
Согласно информации, на АЗС установлены шесть топливораспределительных колонок, посредством которых будет осуществляться продажа бензина Premium, А-92 и дизельного топлива.
На АЗС созданы условия для одновременного обслуживания восьми малых автотранспортных средств и двух крупнотоннажных грузовиков.
(Автор: Жаля Гасымова)
Лента новостей
Изучение опыта зарубежных стран - один из приоритетов деятельности Ассоциации страховщиков Азербайджана
Азербайджанский рынок страхования имеет достаточный потенциал для устойчивого развития на новом этапе
Немецкая компания намерена увеличить заказы на производство в Узбекистане продукции для европейского рынка
Незаконное заселение Арменией оккупированных азербайджанских территорий служит политике терроризма ASALA - политолог
Массовое внедрение POS-терминалов значительно повлияет на сокращение теневого бизнеса в Азербайджане