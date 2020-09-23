Международная морская организация огласила итоги проверки, проведенной в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - После анализа результатов аудиторских проверок, проведенных Международной морской организацией (IMO) в 174 государствах-членах организации, правительству Азербайджана было направлено официальное письмо.

Как сообщает Trend, согласно анализу, опубликованному на официальном сайте Международной морской организации, Азербайджан является первой страной, обеспечившей успешное выполнение обязательств в области морского транспорта, опередив даже самые передовые морские страны Европы.

В письме особо подчеркивается, что в ходе инспекции, опередив европейские страны, Азербайджанская Республика добилась значительного прогресса в выполнении международных конвенций, к которым она присоединилась в области морского транспорта.

Отмечается, что из 174 государств-членов Международной морской организации только Азербайджан всегда серьезно относился к рекомендациям аудиторской экспертной группы и предоставлял достаточную информацию и доказательства, подтверждающие эффективное выполнение мер.

В ходе проверки было установлено, что Государственное морское агентство, реализующее государственную политику в области морского транспорта в Азербайджане, достигло положительного прогресса в реализации более 20 международных конвенций и протоколов в области морского транспорта.

Этот успех Азербайджана в области морского транспорта был озвучен с трибуны Ассамблеи Международной морской организации и представлен в официальном отчете представителям 174 государств-членов организации.

Все отмеченное еще раз доказывает, что в соответствии с государственной политикой, нашу страну ждет динамичное развитие, увеличение транзитного потенциала, укрепление позиций как крупнейшего транспортного узла в регионе, дальнейшее наращивание морской мощи, а также успехи в формировании конкурентоспособного сектора морских перевозок с ведущими морскими государствами.

(Текст: Жаля Гасымова)