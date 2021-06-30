Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей, сказал Trend посол Германии в Баку Вольфганг Маниг.

"Азербайджан также подключен к европейской сети газопроводов и вносит большой вклад в нашу энергетическую безопасность", - сказал Маниг.

Политика Германии направлена на декарбонизацию, а это означает сокращение использования нефти в будущем. При этом газ будет играть более важную роль, отметил дипломат.

"Поэтому мы очень рады, что у нас есть такой надежный партнер, как Азербайджан", - сказал Маниг.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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