Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!»

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, с приходом осени запустил кампанию по микро и агро-кредитам под названием «Выгоднее 10-ти нет!»

Так, Банк снизил процентную ставку по микро и агро-кредитам до 10% и сделал условия более выгодными.

В рамках кампании, которая продлится до 1 ноября, предприниматели, обратившиеся в банк, получат возможность оформить микро и агро-кредиты по следующим условиям:

Сумма - 50 000 манат; Срок - до 36 месяцев; Комиссия - нет; Поручитель – ​​не требуется; Льготный период - до 9 месяцев.

Кредиты предоставляются для деловых людей занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.