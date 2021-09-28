«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО)

Экономика 28 сентября 2021 17:37 (UTC+04:00)
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО)

Интервью с Сабухи Абдуллаевым, руководителем Бардинского филиала банка.

Сабухи бек, сколько лет Вы работаете в AccessBank-е? Вы помните свой первый рабочий день?

Много! Этой осенью будет 16 лет! Дату своего первого рабочего дня помню прекрасно – 5 ноября 2005 года я вышел на работу в Гянджинском филиале AccessBank-а – банк тогда назывался по другому - Азербайджанский Банк Микрофинансирования.

Незадолго это этой даты меня пригласили на тест и собеседование. Я неправильно запомнил время и пришел на встречу на 2 часа позже – в 2 часа, вместо в полдень. Хорошо помню, что во время теста я не смог ответить только на один из десяти вопросов. Мне показалось, что вопрос, на который я не смог найти ответа, был неверно переведен с русского на азербайджанский. Турецкий консультант, работавший в то время в банке, попытался объяснить мне суть вопроса, но оказалось, что турецкий я тоже недостаточно хорошо понимаю - поэтому я попросил его позвать сотрудника, говорящего по-азербайджански. В первый мой рабочий день оказалось, что турецкий консультант и будет моим непосредственным начальником.

В настоящее время вы являетесь руководителем Бардинского филиала AccessBank-а. Говорят, что вне зависимости от занимаемой должности в прифронтовой зоне каждый является солдатом. Каким вы видите себя в этой борьбе? Работников банков, обслуживающих эту зону, тоже можно назвать солдатами – солдатами экономического фронта?

Вы знаете, для меня солдат – это не человек в военной форме.

Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а и для нашего коллектива это означало быть солдатами вне зависимости от занимаемых должностей. С первого дня начала боевых действий наш коллектив полностью изменил режим работы. Работа начиналась как обычно - в 9 утра; - одна часть работников продолжала свой день в штатном режиме, а другая ездила по районам прифронтовой зоны, доставляя продукты питания, воду и медикаменты для пострадавшего мирного населения, и солдат, направляющихся в зону боевых действий. Кроме того, часть наших коллег в первые же дни боевых действий зарегистрировались в военкомате и ушли защищать нашу землю. Слава Богу, все они вернулись в целости и сохранности.

Вы - руководитель единственного филиала AccessBank в Карабахской зоне… Что для Вас значила последняя война?

Да, на сегодняшний день единственный филиал AccesssBank в Карабахской зоне находится в Барде, но я надеюсь, что вскоре наши филиалы начнут работать и в других освобожденных от оккупации городах.

Что касается войны, то для меня она в первую очередь – Победа – потому что мы не только восстановили целостность нашей Родины, но и получили свободу развиваться так, как хотим.

Как прошлой осенью работали с клиентами сотрудники ближайшего к прифронтовой зоне филиала AccessBank?

Я уже упоминал, что работа филиала продолжалась в штатном режиме. Конечно же - были такие дни, о которых не хочется вспоминать – когда мы сидели на работе и слышали грохот разрывающихся неподалеку снарядов… Но мы продолжали работать – потому что к нам приходили клиенты - люди, которые нуждались в нашем сервисе. Кроме того, наши клиенты нуждались и в нашей помощи, - во время боевых действий были случаи, когда клиенты обращались с просьбами провести некоторые операции в ускоренном режиме, или временно заморозить выплаты по кредитам… Мы конечно же входили в положение наших клиентов и делали все возможное, чтобы пойти им навстречу и помочь.

Что Вы чувствуете после победы? Что она для Вас изменила, как она повлияла на Вашу жизнь, на Ваше мышление?

Могу вам честно сказать, что после победы я избавился от чувства стыда и теперь могу гордо ходить по этой земле. Для меня это была освободительная война, в результате которой я избавился от боли в сердце. Меня переполняла гордость, когда я видел, что мой народ - един в борьбе. И этим единством, мы показали свою силу всему миру и добились Нашей Победы.

Что для вас значит патриотизм? Вы считаете себя патриотом?

Знаете, на ум сразу приходят слова - с чего начинается Родина?.. Для меня Родина начинается с границы, и я считаю, что священный долг каждого гражданина страны - защищать эту страну, начиная с ее границ…

Да, я считаю себя патриотом, потому что считаю своим долгом защищать свой Азербайджан – начиная с границ. Повторю слова своего соотечественника - я горжусь и всегда гордился тем, что я азербайджанец!

Вы женаты и имеете детей. Какого будущего Вы желаете им?

Наверное, в первую очередь я хотел бы гордиться ими, хотел бы, чтобы в их адрес часто говорили: «Какое прекрасное воспитание получили эти дети». Думаю, любому родителю будет приятно услышать такое в адрес своих детей.

Конечно, хотелось бы видеть их физически здоровыми, духовно богатыми, свободными и счастливыми. Хотелось бы, чтобы все азербайджанские дети всегда жили в мире и могли строить свою жизнь и свою карьеру, - и конечно же - достигать тех целей, к которым стремятся.

Ну, и конечно же, очень хотелось бы, чтобы у моих детей были такие же верные коллеги, как у меня в AccessBank-е.

«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) - Gallery Image
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) - Gallery Image
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) - Gallery Image
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) - Gallery Thumbnail
«Во время 44-дневной войны мы были ближайшим к зоне боевых действий филиалом AccessBank-а» - руководитель Бардинского филиала банка (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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