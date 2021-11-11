Необходимо внести поправки в «Стратегию управления госдолгом» - глава минфина Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо внести поправки в «Стратегию управления государственным долгом».

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает в четверг Trend.

"Должен отметить, что периодически в «Стратегию управления госдолгом» необходимо вносить поправки. В связи с этим есть соответствующее поручение главы государства. Стратегия для этого уже подготовлена и представлена. Ожидается, что она будет принята в этом году", - сказал Шарифов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)