Власти Туркменистана согласились на участие в «Лазуритном пути»

Экономика 27 ноября 2021 19:05 (UTC+04:00)
Власти Туркменистана согласились на участие в «Лазуритном пути»

БАКУ /Trend/ - Власти Туркменистана согласились на участие в «Лазуритном пути», который свяжет Афганистан с Турцией через Туркменистан, Азербайджан и Грузию.

Как передает в субботу Trend, это подается как возможность экспорта афганских товаров в Европу.

Напомним, что соответствующее соглашение по проекту Ляпис-лазурь между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Афганистаном было подписано 15 ноября 2017 года на министерском заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану в Ашхабаде.

Согласно проекту Ляпис-лазурь, железнодорожные пути и автострады должны соединить город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур оценивается в два миллиарда долларов.

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