Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией – Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Освобождение территорий Азербайджана создало новые возможности для экономического сотрудничества с Турцией и Грузией.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

«Несмотря на негативное воздействие пандемии коронавируса, сегодня мы видим на форуме не только глав министерств экономики и торговли Грузии и Турции, но и бизнесменов из этих стран. В 2020 году, как известно, Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Это создало новые возможности для экономического сотрудничества между нашими странами. Данный формат будет способствовать развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества», - сказал Джаббаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)