Проблема растущей инфляции в мире - причины и пути решения - АНАЛИЗ

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в мире значительно активизировались внешние факторы инфляции. В этот период сбои в торговой цепочке поставок, слабое восстановление занятости и рост транспортных и логистических затрат препятствовали расширению глобального предложения. Эти процессы привели к глобальной инфляции и несоответствию между мировым спросом и предложением. Согласно данным Всемирного банка, в 2021 году цены на энергоносители выросли на 77 процентов в годовом исчислении, а на неэнергетические – на 20 процентов. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отмечают, что мировые цены на продовольствие в 2021 году выросли на 23,1 процента в годовом исчислении. За этот период стоимость международной перевозки 1 контейнера увеличилась примерно на 60 процентов (в отдельные месяцы годовой прирост составлял до 4 раз).

Доля продовольственных товаров в формировании инфляции была высокой. В декабре 2021 года рост продовольственной инфляции составил 2,6 процента по сравнению с ноябрем и 15,8 процента по сравнению с декабрем 2020 года. В среднем инфляционный рост в 2021 году составил 8,1 процента. На товары продовольственной категории пришлись порядка 60 процентов от общей инфляции. Таким образом, вклад цен на продовольствие в годовую инфляцию составил 6,9 процента.

В прошлом году инфляционное давление усилилось в большинстве стран мира, в том числе в странах-основных торговых партнерах Азербайджана, что означает ускорение инфляции в национальной экономике. В ноябре 2021 года годовая инфляция превысила целевой показатель в 3,4 раза в США, в 2,5 раза - в Еврозоне, в 2,1 раза - в России, в 1,5 раза - в Казахстане, в 2,1 раза - в Беларуси, в 2,1 раза - в Украине, в 4,2 раза - в Грузии и в 4,3 раза - в Турции.

Как сказал Trend руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, Азербайджан предлагает обеспечение полного цикла производства продовольственных товаров первой необходимости на своей территории.

«Если речь идет о потребительских товарах с высокой добавочной стоимостью, то, конечно, есть интерес к кооперации сотрудничества с другими странами. В частности, очень интересной и привлекательной была бы реализация идеи производства группы товаров категории А для населения совместно с коллегами из Турции. Турецкий промышленный сектор активно развивается, также мы имеем совместный опыт производства по ряду направлений, и это можно распространить на потребительские товары. Кроме того, есть интересные предложения, и, прежде всего, это инвестиционные пакеты из других стран по совместному налаживанию сотрудничества и производству отдельных видов продукции на территории Азербайджана», - отметил он.

По словам Велизаде, сегодня промышленная кооперация может эффективно осуществляться исходя из специфики соглашений, подписанных между Азербайджаном и Турцией, а также между Азербайджаном и Украиной.

«Возможна совместная кооперация с рядом производителей из других стран. Российские компании тоже имеют хороший потенциал развития сотрудничества с нашей страной в этом направлении. Азербайджан и Россия уже имеют опыт по сборке автомобилей и производству фармацевтической продукции на территории нашей страны. Также наша страна имеет совместное с белорусской стороной производство по сборке машин и оборудования сельскохозяйственного назначения. Я думаю, что этот путь может быть наиболее оптимальным для снижения рисков от создавшейся глобальной ситуации. Прежде всего, необходима кооперация: там где это возможно - осуществлять за счет внутренних возможностей, а там где необходима поддержка - совместно со странами соседями. Это даст импульс к взаимодействию между Азербайджаном и теми государствами, с которыми он активно взаимодействует, и в значительной степени поможет решить данную проблему», - сказал он.

Как отмечает экономист-эксперт Халид Керимли, с 2021 года в мире наблюдается рост цен на продовольственные и непродовольственные товары.

«Основной причиной этого являются введенные во время пандемии COVID-19 карантинные ограничения. Глобальный локдаун создал проблемы в цепочке создания стоимости в экономике. Морские перевозки, на долю которых приходится 80 процентов мировой торговли, подорожали в пять раз», - сказал он.

Керимли отметил, что причиной роста цен в Азербайджане является мировая инфляция, поэтому рост цен в стране неизбежен.

«Приостановление роста цен в мировом масштабе может произойти во второй половине 2022 года», - добавил эксперт.

С проблемой роста цен на продовольствие столкнулись практически все страны мира, и Азербайджан тут не исключение. В первую очередь, стоит отметить рост цен на продукты первой необходимости и потребительского назначения. Эти продукты Азербайджан, как и ряд других стран, импортирует. В связи с нарушением цепочки поставок выросли и цены на транспортировку грузов. Также возросла стоимость морских грузоперевозок, что серьезно отражается на росте цен на целый ряд групп товаров первой необходимости и потребительского назначения.

(Автор: Садраддин Агджаев)