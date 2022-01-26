Посол России о планируемых бизнес-миссиях в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - В 2022 году ожидается очень продуктивный обмен бизнес-миссиями между Азербайджаном и Россией.
Об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в ответ на вопрос Trend на пресс-конференции по итогам 2021 года.
«Российские регионы сейчас составляют свои планы по осуществлению бизнес-миссий. Можно сказать, что я видел очень солидный перечень регионов, представители которых заинтересованы приехать в Азербайджан и провести такие миссии. Уже в феврале мы ждем делегацию из Удмуртии.
По-прежнему интерес к этому региону, конечно, проявляют Астраханская область и Дагестан РФ. В нынешнем году этот обмен будет очень продуктивным», - сказал Бочарников.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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