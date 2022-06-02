В Азербайджане достаточно запасов газа для удовлетворения потребностей стран ЕС - Ровшан Наджаф

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достаточно запасов газа для удовлетворения потребностей стран ЕС.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал временно исполняющий обязанности президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, нынешняя инфраструктура транспортировки СПГ на рынки стран ЕС не позволяет поставлять газ в нужных объемах.

«В этот сектор в последние годы инвестиций было меньше, чем в нефтяную отрасль. У нас в стране есть достаточные запасы газа для удовлетворения потребностей стран ЕС, однако инфраструктура не позволяет поставлять газ в нужных объемах. Ведутся работы по привлечению финансовых организаций к инвестированию и расширению трубопроводной инфраструктуры нашей страны, в частности, нужны и игроки, которые готовы оказать поддержку нашей стране в добыче газе», - сказал Ровшан Наджаф.

В последующие годы, по его мнению, будет расти спрос на природный газ.

Ровшан Наджаф также отметил, что госнефтекомпания Азербайджана со своими партнёрами увеличит добычу природного газа.

«У нас есть планы, ведутся переговоры и технические работы в этом направлении», - сказал он.

Ровшан Наджаф напомнил, что процесс трансформации в направлении "зеленой" энергетики в SOCAR был начат в 2021 году и подготовлена соответствующая программа до 2035 года.

«Мы уверены, что востребованность нефтегазовых ресурсов будет актуальна еще не менее 10 лет. Кроме того, наша компания работает и над проектами в области альтернативной энергетики. Реализация этих проектов поспособствует снижению потребления газа, который будет направлен на экспорт. Хочу также отметить, что в компании ведутся работы по цифровизации. Основными являются работы в направлении ВИЭ. До конца года планируется реализовывать ряд проектов», - сказал он.