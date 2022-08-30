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Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года

Экономика Материалы 30 августа 2022 10:58 (UTC +04:00)
Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года

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Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, перед началом нового учебного года, запустил новую выгодную кредитную кампанию под названием.

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 сентября, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.

В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:

• Максимальная сумма - 50 000 манатов;

• Срок - до 48 месяцев;

• Льготный период – до 3 месяцев;

• Поручитель - не требуется;

• Страховые расходы - нет.

Клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут подать заявку онлайн и не посещая банк получить кредит непосредственно на свою карту.

Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года
Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года
Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года
Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года
Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года
Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года
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