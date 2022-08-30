Банк Республика запускает кредитную кампанию перед началом нового учебного года

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, перед началом нового учебного года, запустил новую выгодную кредитную кампанию под названием.

Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 сентября, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.

В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:

• Максимальная сумма - 50 000 манатов;

• Срок - до 48 месяцев;

• Льготный период – до 3 месяцев;

• Поручитель - не требуется;

• Страховые расходы - нет.

Клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут подать заявку онлайн и не посещая банк получить кредит непосредственно на свою карту.

Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказать кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.