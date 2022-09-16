ИВ Баку возглавляет рейтинг по решению проблем в рамках заявок на онлайн-платформе общественного контроля

БАКУ /Trend/ - Рейтинг по решению проблем в рамках заявок, зарегистрированных на онлайн-платформе общественного контроля, возглавляет ИВ города Баку.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу директор компании MG Consulting Магомед Гулузаде в ходе круглого стола, посвященного итогам работы в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля (www.enezaret.az).

По его словам, тройку лидеров замыкают ОАО «Азерсу» и ОАО «Азеришыг».

Напомним, что общее количество обращений по итогам второго квартала 2022 года в рамках проекта онлайн-платформы общественного контроля в Азербайджане превысило три тысячи.

Отметим, что онлайн-платформа общественного контроля - это пилотный проект, реализованный в партнерстве с Национальной платформой открытого правительства в рамках проекта "Гражданское общество за прозрачность" (ECSOFT) Агентства США по международному развитию (USAID).

Целью данной платформы является получение информации от граждан с видео- и фотосвидетельствами по определенным вопросам, представляющим общественный интерес (дороги, инфраструктура, благоустройство территории и т. д.), и достижение их решения в соответствующих государственных органах.