Будут предприняты шаги по ускорению развития креативной индустрии в Азербайджане - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уделяется большое внимание развитию предпринимательской деятельности.

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе панельной сессии на тему «Усиление культурной экономики», передает во вторник Trend.

Он отметил, что министерство экономики поддерживает предпринимательство во всех сферах.

«Основные стимулирующие развитие предпринимательства инструменты - это механизмы государственной поддержки, в том числе льготные кредиты, поощрения. Также у нас есть ряд агентств, которые оказывают необходимую поддержку местному бизнесу», - сказал замминистра.

Мамедов подчеркнул, что в рамках стратегии развития Азербайджана до 2026 года разработан ряд новых механизмов, стимулирующих рост экономики страны.

«Эта стратегия охватывает практически все сектора деятельности предпринимательства в Азербайджане. Страна заинтересована в развитии креативной индустрии и будут предприняты соответствующие шаги, которые поспособствуют ускорению ее развития», - добавил он.