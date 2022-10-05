AccessBank поможет купить собственную квартиру!

С помощью AccessBank теперь можно стать владельцем собственной квартиры. AccessBank предоставляет ипотечный кредит с господдержкой.

Условия ипотечного кредита:

максимальная сумма: 150 000 манатов

срок: до 25 лет

годовая процентная ставка: 8%

минимальный первоначальный взнос: от 15%

Больше информации можно получить пройдя по ссылке http://mcgf.gov.az/menu/46

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).