Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно

Экономика Материалы 13 января 2023 16:41 (UTC +04:00)
Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно

Читайте Trend в

Yelo Bank представляет депозитные ячейки, в которых вы можете хранить свои денежные средства, важные документы и другие ценные вещи. Отметим, что депозитарий охраняется самой надежной системой безопасности банка и информация о содержимом ячеек хранится в полной конфиденциальности.

Ячейки предоставляются в маленьком, среднем и большом размере. Срок аренды составляет от 1 до 12 месяцев. Стоимость услуги зависит от размера самой ячейки и срока аренды. Вы можете оформить услугу по депозитными ячейкам в Центральном филиале банка, расположенном по адресу, улица Шамси Бадалбейли, 102.

Храните свои ценные вещи в полной безопасности в Yelo Bank. Для дополнительной информации - https://bit.ly/ydpzqt

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по депозиту? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Лента

Лента новостей

Читать все новости