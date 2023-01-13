Депозитные ячейки Yelo Bank – удобно и безопасно

Yelo Bank представляет депозитные ячейки, в которых вы можете хранить свои денежные средства, важные документы и другие ценные вещи. Отметим, что депозитарий охраняется самой надежной системой безопасности банка и информация о содержимом ячеек хранится в полной конфиденциальности.

Ячейки предоставляются в маленьком, среднем и большом размере. Срок аренды составляет от 1 до 12 месяцев. Стоимость услуги зависит от размера самой ячейки и срока аренды. Вы можете оформить услугу по депозитными ячейкам в Центральном филиале банка, расположенном по адресу, улица Шамси Бадалбейли, 102.

Храните свои ценные вещи в полной безопасности в Yelo Bank. Для дополнительной информации - https://bit.ly/ydpzqt

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Yelo Bank – Яркий банкинг!