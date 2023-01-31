Антимонополисты рассмотрели более 5 500 заявок по защите прав потребителей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в области защиты прав потребителей и контроля потребительского рынка в течение 2022 года было рассмотрено 5570 заявок, поступивших в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору, из них 2260 заявок были удовлетворены.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что по сравнению с 2021 годом рост количества заявок составил 7,6 процента, а число удовлетворенных заявок выросло на 30,7 процента.

«В результате хозяйствующими субъектами, допустившими нарушения, потребителям возвращено 318 тысячи манатов, возмещен ущерб в размере до 20 тысяч манатов. На основании представленных доказательств в ходе расследования поступившего обращения граждан составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 12 юридических и 3 физических лиц», - сказал он.

Аббасбейли добавил, что 54 процента рассмотренных заявок (2 977 заявки) из общего числа относились к товарам, 39 процентов (2 187 заявок) к услугам и семь процентов (406 заявок) по другим направлениям.

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