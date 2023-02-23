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Азербайджан был первой страной, подписавшей соглашение по участию в EXPO-2025 - посол

Экономика Материалы 23 февраля 2023 20:28 (UTC +04:00)
Азербайджан был первой страной, подписавшей соглашение по участию в EXPO-2025 - посол

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан был первой страной, подписавшей соглашение по участию в EXPO-2025.

Как передает Trend, об этом в четверг сказал посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада на мероприятии по случаю празднования дня рождения императора Японии Нарухито.

По его словам, в 2025 году в японском городе Осака пройдет всемирная выставка, посвященная индустриализации и развитию технологической сферы.

«Отрадно, что правительство Азербайджана первым выразило намерение принять участие в данной выставке и представлять страну с эксклюзивным павильоном», - добавил посол.

Напомним, что в этом году Азербайджан и Япония отмечают тридцать первую годовщину установления дипломатических отношений.

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