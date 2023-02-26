В городе Шуша в ближайшее время откроется центр службы ASAN

БАКУ /Trend/ - По мере возвращения граждан на освобожденные территории Азербайджана там начнут функционировать центры службы ASAN.
Как сообщает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам
председатель
Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
По его словам, первый центр планируется открыть в ближайшее время в городе Шуша.
«В других освобожденных районах также планируем открыть центры службы ASAN», - сказал он.
Мехтиев подчеркнул, что планы по Большому возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории реализовываются в полной мере.
«Наше правительство за счет собственных средств ведет восстановление и строительство городов», - добавил он.