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В городе Шуша в ближайшее время откроется центр службы ASAN

Экономика Материалы 26 февраля 2023 12:52 (UTC +04:00)
В городе Шуша в ближайшее время откроется центр службы ASAN

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - По мере возвращения граждан на освобожденные территории Азербайджана там начнут функционировать центры службы ASAN.

Как сообщает Trend, об этом сказал в воскресенье журналистам председатель
Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, первый центр планируется открыть в ближайшее время в городе Шуша.

«В других освобожденных районах также планируем открыть центры службы ASAN», - сказал он.

Мехтиев подчеркнул, что планы по Большому возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории реализовываются в полной мере.

«Наше правительство за счет собственных средств ведет восстановление и строительство городов», - добавил он.

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