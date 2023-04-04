Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Азербайджан изучает международный опыт в создании "умных городов"

Экономика Материалы 4 апреля 2023 10:53 (UTC +04:00)
Азербайджан изучает международный опыт в создании "умных городов"

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Научно-экономический аналитический институт при Министерстве экономики Азербайджана изучал опыт различных стран в связи с ведущей ролью цифровых технологий в развитии концепции «умных городов» в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления института Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«В настоящее время в развитых странах проанализированы вопросы использования инновационных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных», - сказал он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости