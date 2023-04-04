Азербайджан изучает международный опыт в создании "умных городов"

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Научно-экономический аналитический институт при Министерстве экономики Азербайджана изучал опыт различных стран в связи с ведущей ролью цифровых технологий в развитии концепции «умных городов» в Азербайджане.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления института Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

«В настоящее время в развитых странах проанализированы вопросы использования инновационных технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки больших данных», - сказал он.

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