Азербайджан – крупнейший стратегический энергетический партнер ЕС на Южном Кавказе - Джейхун Байрамов

БАКУ/Trend/ - Азербайджан является крупнейшим торговым, инвестиционным и стратегическим энергетическим партнером ЕС на Южном Кавказе.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе брифинга со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом.

«Сегодня в ходе наших обширных встреч с моим коллегой министром Ландсбергисом мы обсудили политические, экономические и гуманитарные аспекты нашего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе.

Что касается многостороннего сотрудничества, у нас была возможность обсудить наше сотрудничество с ЕС. ЕС является основным торговым партнером Азербайджана, так как 40 процентов нашей торговли ведется с ЕС. Документы о стратегическом партнерстве с Азербайджаном подписаны с девятью странами-членами ЕС. В этом контексте очень важно наше успешное сотрудничество с Литвой в рамках твиннинг-проектов ЕС», - сказал он.