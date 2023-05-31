ЦБ работает над укреплением кибербезопасности на финрынках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Принятая стратегия будет способствовать укреплению кибербезопасности на финансовых рынках Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сказал исполнительный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов в ходе второго национального форума по кибербезопасности.

Отметим, что ранее Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял "Стратегию кибербезопасности на финансовых рынках" на период с 2023 по 2026 годы.

По его словам, целью новой стратегии является повышение киберустойчивости и усиление информационной безопасности на финансовых рынках для обеспечения финансовой стабильности в стране.

«Данная стратегия разработана в рамках постоянного внимания Центрального банка к вопросам информационной безопасности и кибербезопасности в финансовых учреждениях. Современные инновации в цифровизации финансовых рынков и расширение доступности финансовых услуг, предоставляемых дистанционно, создают риски в области информационной безопасности», - сказал он.

Османов добавил, что Центральный банк планирует проводить непрерывные меры по обеспечению информационной безопасности в финансовом секторе страны, включая укрепление киберустойчивости.

«Данная стратегия будет способствовать созданию устойчивой среды кибербезопасности на финансовых рынках Азербайджана и обеспечению финансовой стабильности», - добавил он.