Не упустите возможность получить опыт в ярком банке!

Yelo Bank создает возможности для профессионального развития талантливых молодых людей с отсутствием опыта работы. С этой целью запускается традиционная летняя программа стажировки "Yelo Summer Challenge" для студентов, которые желают построить карьеру в банковской сфере. В течение трехмесячной программы участникам предоставят возможность попробовать себя в реальной рабочей среде, познакомиться с инновационным банковским бизнесом, профессионально развиваться и, что самое главное, сделать первый шаг к успешной карьере в Yelo Bank. Участники пройдут стажировку в следующих областях:

• Финансы

• Управление человеческими ресурсами

• Маркетинг

• Служба поддержки клиентов

• Операции/кредитование

• Бизнес (микрокредиты)

• ИТ, программирование

• Бухгалтерия

• Операции с картами

• Юриспруденция

• Аналитика данных

Студенты, желающие принять участие в программе стажировки, должны зарегистрироваться до 15 июня 2023 года (https://bit.ly/ylknwty) и отправить фотографию с любым предметом, фоном и т. д., на котором изображен логотип

Yelo, на адрес [email protected] с темой "Summer Challenge 2023". Отметим, что будут рассматриваться кандидаты, которые выполнили вышесказанные требования.



Количество мест ограничено, поэтому не упустите этот шанс. Присоединяйтесь к программе, используйте возможности для карьерного роста и станьте членом команды Yelo.



У вас есть дополнительные вопросы о цифровой карте? Тогда звоните по номеру 981 или пишите нам на Facebook, Instagram или Whatsapp. Yelo Bank обслуживает клиентов с 25.02.1994 года по лицензии Центрального Банка АР №203 и имеет 17 отделений и 1 центр самообслуживания. Адрес: Зардаби 81к, Баку, Азербайджан, Тел: 981



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