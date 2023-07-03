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Азербайджан продолжает свой переход к чистой энергии - Эльнур Солтанов

Экономика Материалы 3 июля 2023 10:59 (UTC +04:00)
Азербайджан продолжает свой переход к чистой энергии - Эльнур Солтанов

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал примером того, как нефтегазовая страна становится производителем возобновляемых источников энергии.

Об этом, как передает в понедельник Trend, сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на церемонии открытия 17-й Бакинской летней энергетической школы, организованной совместно Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета АДА, Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), BP Azerbaijan, Kolin, Мasdar и TotalEnergies.

"Азербайджан преодолел значительный путь в своем энергетическом развитии. Начав с развития нефтяной промышленности, мы затем перешли к использованию природного газа. Сейчас Азербайджан работает над развитием зеленой энергетики," - подчеркнул Эльнур Солтанов.

Он отметил, что Азербайджан активно сотрудничает с BP, Masdar и другими энергетическими компаниями.

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